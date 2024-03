Nach Sturms achtbarem Europa-Cup-Aus: "Großer Wurf ist uns nicht gelungen"

Die Hypothek des 0:3 war für Sturm nicht mehr auszubügeln. Vielleicht hätte die Partie in anderen Bahnen verlaufen können, hätte Tomi Horvat die Grazer nach 80 Sekunden mit dem ersten Torschuss in Führung gebracht. Die Top-Chance gleich zu Beginn blieb die einzige der Gäste im Spielverlauf. „Für das Wunder hätten wir in der Anfangsphase das Tor gebraucht. Wenn man aber bis zur 2. Minute zurückschauen muss, zeigt das, wie klar und verdient der Aufstieg von Lille war“, sagte Ilzer.

„Wir sind in Phasen an unsere Grenzen gestoßen. Aber es ist uns auch gelungen, unsere Grenzen zu erweitern“, sinnierte Ilzer kurz vor Mitternacht. Sein Fazit fiel deshalb positiv aus. „Es war das 30. Europacup-Spiel in drei Jahren für Sturm Graz. Das ist eine gute Zahl, auch für unsere Jungs sich auf einem sehr guten Level zu entwickeln.“

Hoffnung auf den Meistertitel

Und jetzt denkt man an heimische Titel, Sturm hat noch Chancen auf den Cup und die Meisterschaft, beide Titel werden wohl über vor allem über Salzburg führen. „Wir müssen angreifen, dass wir nächste Saison vielleicht sogar Dienstag spielen können“, sagte Gazibegovic mit Blick auf die Champions-League-Startplätze. Nur der Meister spielt 2024/25 fix in der Königsklasse, ein letztes Mal vorerst, in der Saison darauf ist Österreich aufgrund der Fünf-Jahres-Wertung der UEFA nicht mehr fix in der Gruppenphase. „Ziel ist es, so lange wie möglich an Salzburg dran zu bleiben. Wenn es am Ende - was wir jetzt auch schon seit vielen Jahren sagen - soweit ist, dass wir sie weg kicken, versuchen wir es“, erklärte der Rechtsverteidiger.