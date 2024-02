1:1 beim Meister: Sturm Graz bleibt an Salzburg dran

Er war schon einmal zu Gast in der Red-Bull-Arena. Salzburg und Sturm durften vor dem Gipfeltreffen zum Frühjahrsstart schon einmal einen Blick riskieren in Richtung Meisterteller.

Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ihn am Ende der Saison eine der beiden Mannschaften in die Höhe stemmen darf. Es bleibt ein enges Rennen. Weil Salzburg den Sack nicht zumachte und Sturm spät ausglich, bleiben die Grazer auf zwei Punkte dran am Leader.