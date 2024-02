Fußball-Bundesliga: So viele Legionäre wie zuletzt vor 20 Jahren

20 Jahre danach ist das ganz anders. Beim jüngsten 2:0-Sieg gegen die Deutschen war Tormann Alexander Schlager der einzige Spieler in der Startelf des ÖFB-Teams, der sein Geld nicht im Ausland verdient. Vieles hat sich seither also verändert. Parallelen gibt es allerdings doch: Damals wie heute besteht die österreichischen Bundesliga zu mehr als 40 Prozent aus Legionären. 53,8 Prozent war der Anteil an Österreichern in der Zehnerliga der Saison 2004/’04.

Nach vielen Jahren mit einem deutlichen Mehr an Eigenbau kommt die Liga schön langsam wieder dort an: Nach Angaben der Bundesliga lag der Österreicher-Anteil bei den Einsatzzeiten in der vergangenen Herbstsaison bei 55,8 Prozent. Durch immerhin zwölf statt wie damals zehn Klubs kicken unterm Strich heute mehr Österreicher in der Liga.

Der prozentuelle Einsatz an österreichischen Kickern ist jedenfalls deutlich zurückgegangen (siehe Grafik). Dabei hatte die Einführung des Österreicher-Topfes – der den Klubs, die weniger als sieben Legionäre und mehr Unter-22-Spieler einsetzen, finanziell belohnt – ab der Saison 2004/’05 zunächst kontinuierlich für mehr rot-weiß-rote Spielminuten geführt.

© KURIER