Fußball-Kracher live: So steht es bei Österreich gegen Deutschland

Der ÖFB-Nationaltrainer bekräftigte einmal mehr, am Dienstag mit der bestmöglichen Anfangsformation antreten zu wollen. Alle Kaderspieler sind fit - wenn überhaupt, dann dürfte es im Vergleich zum 2:0 am Donnerstag in Estland nur minimale Änderungen geben. Durch den Sieg in Tallinn und die Schützenhilfe von Norwegen in Schottland rutschte die ÖFB-Truppe in den EM-Lostopf zwei, was jedoch nicht unbedingt ein Vorteil sein muss.

In Topf drei könnten Kaliber wie Italien, die Niederlande oder Kroatien landen. "Ich war mir von Anfang an nicht ganz sicher, ob das wirklich so gut ist. Aber wir nehmen es, wie es kommt", meinte Rangnick mit Blick auf die Auslosung am 2. Dezember in Hamburg.