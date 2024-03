1:1 in Lille: Sturm verabschiedete sich mit Achtung aus Europa

Ein überragender Spielverlauf und dann ein Wunder in Lille. Mehr als zu träumen wagte Sturm erst gar nicht, die Ausgangslage im Achtelfinalrückspiel der Conference League war nach dem 0:3 in Graz schlecht genug.

Doch fast hätte Mittelfeld-Ass Horvat in Lille für den erhofften überragenden Spielverlauf gesorgt, mit einem Tor in der zweiten Minute das Tor zum Viertelfinale zumindest einen Spalt aufgemacht. Der Slowene scheiterte aber an Lille-Tormann Mannone. Am Ende verabschiedete sich Österreichs letzter Vertreter mit einem 1:1 und damit mit einem Achtungserfolg von der Europacup-Saison.