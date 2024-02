Sturm braust über Bratislava hinweg - 4:1

Österreichs einzig verbliebene Mannschaft im weiten Europa darf von einer Aufenthaltsverlängerung weiter träumen. Sturm besiegte im Play-off der Conference League den slowakischen Serien-Meister Slovan Bratislava mit 4:1 und hat auf dem Weg in ein mögliches Achtelfinale gute Karten für das Rückspiel nächste Woche.

Rund eine Stunde später wurde dann unter den Argusaugen der Polizei zum Stadion Liebenau marschiert. Bis auf Identitätsfeststellungen gab es aber auch da nichts Unanständiges zu vermelden, 1.400 Fans nahmen im Auswärtssektor Platz. Also Ruhe vor dem Sturm-Match.

Ein bisschen Unbehagen kam nur in den Stunden vor dem Match auf – schließlich bringt Slovan gewöhnlich auch (rechte) Fans ins Ausland mit, die man nicht sofort ins Herz schließen muss. Kurz vor 15 Uhr trafen die ersten davon auf dem Grazer Hauptplatz ein. Wer dort zu dieser Zeit seine Seele baumeln ließ, fühlte sich fast wie beim Wiener Derby.

Fußballstimmung pur! Beide Fangruppen sorgten für Wirbel, tongebend auf dem Feld war kein Team. Die Gäste versuchten – nicht immer ganz glücklich – ihre ganze Routine auszuspielen (Altersschnitt rund 28 Jahre), Sturm spielte mit Herz nach vorne. Und wurde in der 27. Minute erneut belohnt.

Praktisch mit der zweiten Chance köpfelte Jon Gorenc-Stankovic, der dieses Mal die Kapitänsschleife auf das Grün tragen durfte, zum 2:1 ein. Affengruber hatte Sarkarias weite Freistoßflanke per Kopf in die Mitte weitergeleitet. Dass es weiterhin viele Chancen gab, lag auch an Schwächen beider Defensiv-Abteilungen.