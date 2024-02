Alarmstufe Rot in Graz: Sturm ist vor den Bratislava-Fans gewarnt

„Dabei gilt es auch Verkehrsbehinderungen unter den vorliegenden Voraussetzungen so gering wie möglich zu halten“, sagt Polizei-Oberstleutnant Willibald Gutschi . Nur einige Beispiele: Bei einem Gastspiel bei Rapid 2018 stoppten Fans einen Zug der Linie U4 und plünderten eine Tankstelle. Beim slowakischen Topspiel gegen Trnava gab es 2021 eine Massenschlägerei auf dem Platz.

In Bratislava ist man mit dem Erreichen der K.-o.-Phase in der Conference League nicht unglücklich, doch man strebt nach mehr. Nach der Champions League. Richten soll es der millionenschwere Unternehmer Ivan Kmotrik , der für den Klub und das Land auch das nunmehrige Nationalstadion hinstellte. Nationalistisch geht es im und um den Verein zu. Kmotriks Sohn und Generaldirektor des Klubs, Ivan Kmotrik junior, leugnet seine Nähe zum äußerst rechts gerichteten Fan-Anhang erst gar nicht. Neonazistische Symbole sind, wie bei anderen slowakischen Klubs, keine Seltenheit. Mit einer kleinen Gruppe von Austria-Fans gibt es eine Freundschaft.

Die Mannschaft

Auch ein Österreicher kickt bei Slovan, Kevin Wimmer ist aber im Hinspiel gesperrt, wird wohl eine Woche später in Bratislava wieder spielen. Nicht nur in der Führungsebene, sondern auch in der Mannschaft ist der Klub ein kleines Familienunternehmen.