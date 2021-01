Sturm auf Rapid: Die Nr. 1 ist bei der grünen Nr. 1 im Fokus

„Wir wollen an die Spitze. Auch wenn es nur für zwei Tage sein sollte“, betont Didi Kühbauer. Der Rapid-Trainer weiß: Ein Heimsieg gegen Sturm (19 Uhr) wäre nicht nur der perfekte Start, sondern auch das Ticket zu Platz eins. Erst am Sonntag könnten Salzburg und der LASK kontern. Davor tut sich in Hütteldorf einiges:

Spitzenspiel

Rapid hat sich in einer für Kühbauer entscheidenden Statistik hochgearbeitet: Die Grünen sind die Nr. 1 bei den gewonnenen Zweikämpfen. Zu Gast ist die Mannschaft mit der besten Defensive. „Sturm stresst den Gegner ohne Pause und spielt sehr intensiv. Das hat uns beim 1:1 in der 2. Runde noch überrascht, diesmal werden wir sofort dafür gewappnet sein“, kündigt Kühbauer viele Zweikämpfe an.

Tormann-Frage

Die interne Analyse ergab, dass neben den Defensivstandards auch die Leistung im Tor besser werden muss. Wer dazu die Chance bekommt – weiter Paul Gartler oder wieder Richard Strebinger – lässt Kühbauer offen: „Es ist sehr eng.“ Die Entscheidung fällt der Tormanntrainer.