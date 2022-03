Statt Chelsea: Abramowitsch sucht sich ein neues Spielzeug

Warum aber ausgerechnet die Türkei? Die Türkei ist kein Mitglied der EU, drohende Sanktionen könnte Abramowitsch somit umgehen. Erst in dieser Woche hatten zwei Jachten des Russen an türkischen Häfen angelegt. Oligarchen gehen davon aus, dass dort das Risiko geringer ist, dass ihre Vermögenswerte beschlagnahmt werden.

Lockerungen

Zwar lockerte die britische Regierung am Mittwochabend die Auflagen gegen Chelsea ein wenig, der Verein darf wieder Tickets an seine Fans für Auswärtsspiele verkaufen. Aber nach wie vor ist es dem Verein nicht erlaubt, Transfers zu tätigen und generell Geld zu verdienen. So werden alle Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten nach Absprache mit Chelsea "für wohltätige Zwecke zugunsten der Opfer des Krieges in der Ukraine gespendet", wie die Premier League mitteilte.