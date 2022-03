Abramowitsch verkauft Chelsea: Gewinn soll an Ukraine-Opfer gehen

Bei seinen Entscheidungen habe immer das Wohl des Klubs im Zentrum gestanden, erklärte Abramowitsch der Mitteilung zufolge. Zu verkaufen sei in der aktuellen Situation, "sowohl im besten Interesse des Klubs, der Fans, der Mitarbeiter als auch der Sponsoren und Partner". Zuvor hatte es Gerüchte über einen möglichen Verkauf gegeben. In der vergangenen Woche hatte Abramowitsch bereits angekündigt, die Verwaltung des Klubs von Trainer Thomas Tuchel an eine wohltätige Stiftung abzugeben.