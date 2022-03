Foto: Oligarch Abramowitsch offenbar über Türkei nach Russland geflohen

Erstmals seit die internationalen Sanktionen gegen den russischen Oligarchen Roman Abramowitsch in Kraft traten, sind am Montag Fotos des Milliardärs aufgetaucht. Offenbar wurde der 55-Jährige in einer VIP-Lounge des Ben Gurion Flughafens in Tel Aviv gesichtet, von wo aus er mit einem Privatjet in Richtung Türkei abgehoben sein soll. Von dort aus soll Abramowitsch die Flucht nach Russland gelungen sein.