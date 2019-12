Starker Abschied: Der WAC holte in Rom ein 2:2

Der WAC war nach Rom gereist, um sich mit Würde aus dem Europacup zu verabschieden. Und das gelang in eindrucksvoller Manier mit einem 2:2. Als Gruppenletzter schied man mit immerhin fünf Punkten aus. Das Spiel bot einen sehr unterhaltsamen Beginn. Zunächst brachte WAC-Goalie Kofler Stürmerstar Dzeko zu Fall, Perotti verwandelte den Elfmeter zum 1:0. Der WAC zeigte sich unbeeindruckt, kam gleich zu einer guten Chance und durch ein Eigentor von Florenzi zum 1:1 (10.). Die Defensivreihen präsentierten sich doch etwas löchrig, was Roma-Angreifer Dzeko beim 2:1 ausnützte (19.).

Der WAC gab sich kämpferisch, spielte gefällig weiter, hatte Chancen durch Weissman (Stange) und Niangbo, ehe Weissman per Kopf der verdiente Ausgleich gelang zum 2:2. Goalie Kofler rettete im Finish mit tollen Paraden das Remis. Neben Roma stieg auch Basaksehir auf, die Türken kamen in letzter Minute zum 2:1-Sieg in Mönchengladbach.