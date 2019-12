Europa League: Eintracht mit Glück in der K.o.-Runde

Dass die Eintracht dennoch aufstieg, war Arsenals späten Toren in Lüttich zu verdanken. Alexandre Lacazette (78.) und Bukayo Saka (81.) sorgten in Belgien noch für ein Remis für die bereits vor dem Spiel fix aufgestiegenen Londoner, die nach 70 Minuten 0:2 zurückgelegen waren. Arsenal schaffte schlussendlich als Gruppensieger den Einzug in die K.o.-Runde. Die Frankfurter sind als Zweiter nun ein möglicher Gegner des LASK und auch von Salzburg.

Weitere mögliche Kontrahenten der Bundesliga-Vertreter sind APOEL Nikosia, der FC Kopenhagen, Cluj oder Getafe. Als Gruppensieger sind neben Arsenal auch der FC Basel, Celtic Glasgow mit Moritz Bauer, Malmö, der FC Sevilla weiter. Mit einem Klub aus diesem Quintett werden es der LASK und Salzburg nicht zu tun bekommen.