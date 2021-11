Sport-Club gegen Vienna: Ein Kultderby mit weiblicher Note

Eder sieht ihre Mannschaft vor einer „sehr großen Herausforderung“, aber nicht chancenlos: „Der Druck liegt bei der Vienna, im Fußball ist alles möglich.“ Druck, mit dem die Vienna umzugehen weiß. „Wir wollen von Beginn an klar machen, dass wir eine Runde weiterkommen wollen“, so ÖFB-Rekordtorschützin Burger (48 Treffer in 109 Länderspielen). Die 33-Jährige zeigt sich mit der bisherigen Saison der Vienna durchaus zufrieden, man rangiert auf Platz vier, liegt sogar vor Neulengbach, einem höher eingestuften Team. „Zudem hätten wir gegen die Austria und gegen Sturm auch noch punkten können. Wir sind mit der Platzierung zufrieden und auch mit den Leistungen.“ Beim Sport-Club lief es hingegen nicht ganz so rund. „Wir hatten viele Höhen und Tiefen“, seufzt Eder, die mit ihrem Team in der zweiten Liga derzeit auf Rang neun liegt. Die Ziele des Vereins: „Jetzt einmal der Klassenerhalt, uns in der zweiten Liga etablieren und irgendwann auch um den Aufstieg mitspielen können.“