Derby-Spektakel gegen Austria: "Das, was der Rapid-Fan sehen will"

Tor und Platzverweis

Seine Truppe lieferte in der ersten Hälfte eine starke Leistung ab und ging dennoch nur mit einem 2:2 in die Pause. "Wir haben uns die Gegentore selbst gemacht", haderte Wimmer. Kurioserweise schwand die Überlegenheit der Violetten mit der Roten Karte für Rapids Denso Kasius in der 47. Minute. Wimmer: "Da ist ein Bruch ins Spiel gekommen. Wir sind passiv geworden und waren nicht mehr mutig, es hat von draußen nicht so ausgesehen, als ob wir einen Mann mehr hätten."

Trotzdem schien Haris Tabakovic mit dem 3:2 für die Gäste (78.) zum Matchwinner zu avancieren, ehe Marco Grüll einen Freistoß versenkte (83.). Drei Minuten später sah Austrias Doppeltorschütze Gelb-Rot. Von einer Fehlentscheidung wollte Tabakovic danach nicht sprechen. "Aber er (Anm.: Rapids Leo Querfeld) war auch mit dem Körper sehr tief."