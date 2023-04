Rapid startet am Sonntag (17 Uhr) den nächsten Versuch, die Heim-Unserie gegen den großen Stadtrivalen zu beenden. Vor dem 339. Wiener Derby haben die Hütteldorfer in den bisherigen zehn Partien gegen die Austria im Allianz Stadion noch nie gewonnen. Zudem warten sie seit neun Duellen mit den "Veilchen" auf einen Erfolg. Nun soll vor 26.000 Zuschauern in der ausverkauften Arena die Wende gelingen. "Es wird höchste Zeit", sagte Geschäftsführer Steffen Hofmann.