Seitenhieb der Rapid-Ultras: Fan-Transparent der Austria zerrissen

Das zuletzt gestohlene Transparent der "Viola Fanatics Austria Wien“, viele Jahre die führende Gruppe am Verteilerkreis, wurde im grün-weißen Block West "präsentiert" und in der Folge zerrissen. Mit so oder so einer ähnlichen Aktion hatte man im Vorfeld bereits gerechnet.

Bereits zuvor hatten sich die "Fanatics", wie es der Ehrenkodex von Ultra-Gruppierungen prinzipiell vorsieht, wegen des Verlust der "Fetzn" genannten Utensilien offiziell aufgelöst.