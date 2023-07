Später Austria-Sieg zum Europacup-Auftakt: 1:0 gegen Banja Luka

Das Wochenende in Sichtweite, ein Europacupabend mit Flutlicht, lauer Sommertemperatur und feinem Geläuf – violettes Herz, was willst du mehr? Vielleicht als Draufgabe noch einen Sieg? Den gab es letztlich mit viel Geduld. Die Austria schlug Borac Banja Luka in der 2. Quali-Runde der Conference League in der Generali Arena 1:0. Das Goldtor gelang Tabakovic in der 94. Minute. In einer Woche geht es im Rückspiel in Bosnien um den Aufstieg.

