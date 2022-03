Skurriler FIFA-Kongress im Schatten des Ukraine-Krieges

Erst kurz zuvor hatte der Schweizer deutliche Kritik an seinen katarischen "Brüdern" mit starrer Miene verfolgt. "Die FIFA muss als Vorbild agieren", hatte die norwegische Verbandschefin Lise Klaveness am Podium des großen Saals gefordert.

Die 40-Jährige sprach die Missstände in Katar in Menschenrechtsfragen klar an, solche Meinungsäußerungen sind sehr selten in der großen FIFA-Welt, die Infantino gerne als "Familie" bezeichnet. Die WM 2022, deren Gruppen an diesem Freitag ausgelost werden, sei im Jahr 2010 unter "inakzeptablen Umständen und mit inakzeptablen Konsequenzen" vergeben worden, sagte Klaveness und stellt damit durchaus infrage, ob der Weltverband aktuell überhaupt als Vorbild agiere.