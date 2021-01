SKN St. Pölten im Hoch: Trainer Ibertsberger und sein erstes Mal

"Zugleich ist es auch ein ganz wichtiges Zeichen an die Mannschaft: Sie wissen, wie es weitergeht und was wir vorhaben", betont der Chefcoach, der stets seine ruhige Art behält.

Ein Jahr bergauf

Vor einem Jahr war St. Pölten noch auf der verzweifelten Suche nach Verstärkungen. Neun Neue sind im Winter 2020 schließlich gekommen, besser wurde der SKN deswegen kaum. Auch das ist ein Grund, warum Ibertsberger Anfang März Ex-Trainer Alexander Schmidt abgelöst hat.

Dass der 44-jährige Salzburger gemeinsam mit Zellhofer auf eine bemerkenswerte Treffer-Quote am Transfermarkt kommt, beweist die kurze Winterpause: Die St. Pöltner waren nicht auf der Suche, sondern die Gejagten. Der LASK hätte Leihspieler Alexander Schmidt sogar zurückgekauft. „Das hätte schon eine sehr hohe Summe sein müssen. Das Thema ist erledigt“, sagt Ibertsberger und verweist darauf, dass die Linzer darauf verzichtet haben, eine Winter-Klausel im Leihvertrag einzubauen: „Dass sich Alex so schnell so positiv entwickelt, hat beim LASK keiner erwartet.“

Ljubicic bis Sommer

Von mehreren Vereinen umworben ist Robert Ljubicic. Ibertsberger rechnet weiterhin mit seinem Mittelfeldmotor: „Ich bin ziemlich sicher, dass Robert bis Saisonende bleibt, aber seinen auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängert. Das Interesse finanzstärkerer Klubs ist groß.“