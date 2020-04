Trainerwechsel beim FC Wacker: Janine Flock sprang als Coach ein

Eine Stunde lang dauerte die Einheit, nach dem Training gab Janine Flock den sichtlich interessierten Fußballern noch Einblicke in ihre Trainingssteuerung. "Ich möchte mich bei Janine und Matthias für die Möglichkeit eines gemeinsamen Trainings bedanken", sagte Wacker-Chefcoach Thomas Grumser. "Gerade in dieser Zeit müssen wir oft erfinderisch werden - ich denke für unsere Mannschaft war das Training eine willkommene Abwechslung. Der Austausch mit sportartfremden Athleten/innen bringt immer wieder Einblicke, die auch uns in der täglichen Arbeit oft weiterhelfen können."