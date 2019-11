Skandal-Schiri leitet die Partie von Salzburg in Neapel

Erstmals war der VAR bei einem Spiel auf österreichischem Boden zum Einsatz gekommen. Und sorgte für mehr Unklarheit als Klarheit. Die UEFA versuchte das Chaos aufzuklären und teilte in einem internen Schreiben, das damals den Oberösterreichischen Nachrichten zugespielt wurde, mit:: “Die Aktion wurde korrekt bewertet. Es ging um die Abseitsstellung. Hier wurde wegen eines technischen Fehlers eine Abseitslinie angezeigt, die nicht korrekt war. Nach mehrmaligem Studium kamen wir zu der Erkenntnis, dass vor dem Elfmeter keine Abseitsstellung vorgelegen ist.”

Am Mittwoch Abend wird Marciniak erstmals seit jenem 20. August wieder ein Spiel mit österreichischer Beteiligung leiten. Er wurde von der UEFA für die Champions-League-Partie zwischen SSC Napoli und Salzburg (21 Uhr, KURIER.at-Liveticker) eingeteilt. Es ist seine erste Partie in der Königsklasse in dieser Saison, insgesamt aber immerhin schon die 13 Champions-League-Partie (Play-off- und Gruppenphase), die er pfeift. Wie auch in Linz ist übrigens auch sein Landsmann Pawel Gil als VAR im Einsatz.