Vor Napoli - Salzburg: Red Bull darf nur bei einem Sieg träumen

Trainer Carlo Ancelotti ist mit der Entscheidung seines Chefs aber nicht glücklich. "Der Klub hat diese Entscheidung getroffen und wir müssen sie akzeptieren", sagte Ancelotti am Montag. "Aber wenn Sie mich fragen würden, würde ich Nein sagen." Von Präsidenten verordnete "Ritiros" sind in Italien keine unübliche Reaktion auf schwache Leistungen. In den vergangenen Jahren ist die Kritik an der Maßnahme aber größer geworden. Die Bestrafung der hoch bezahlten Profis gilt als altmodisch. Ein Misserfolg gegen Österreichs Meister würde die Lage für Napoli natürlich weiter verschärfen.

Verlieren ist aber auch für Salzburg verboten. Denn dann wackelt sogar der von Red Bull vor dem Beginn der Gruppenphase eigentlich anvisierte dritte Gruppenplatz, der ja die Teilnahme am Sechzehntelfinale der Europa League garantiert – trotz des 6:2 gegen Genk. Aber Belgiens Meister hat im Gegensatz zu den Salzburgern zu Hause gegen Napoli gepunktet (0:0). Und würde mit einem Heimsieg in drei Wochen vorbeiziehen, sollte Österreichs Meister auch in Neapel verlieren.