Vor Napoli - Salzburg: Ein Dauerbrenner schreibt Geschichte

Dauerbrenner, Evergreen, Musterprofi: Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer steht vor seinem 100. Spiel im Europacup. In der vergangenen Woche im Cup gegen Ebreichsdorf und in der Bundesliga in Mattersburg geschont, wird der 34-Jährige am Dienstag im Champions-League-Hit bei SSC Napoli (21 Uhr, im KURIER-Liveticker) sein Jubiläum begehen und als erster Österreicher diese Marke erreichen. "Es ist schon besonders für mich", sagte Ulmer.

Der Hunderter ist für ihn nur einer von vielen Höhepunkten im Jahr 2019. Im Nationalteam gehört der Oberösterreicher unter Teamchef Franco Foda seit 2017 zum Stamm, die erfolgreiche EM-Qualifikation ist nur noch zwei Spiele bzw. wenige Wochen entfernt. Und im Sommer brachte Ehefrau Sarah Sohn Jonathan zur Welt. Der Name ist eine Reverenz an Salzburgs Ex-Goalgetter Jonatan Soriano, mit dem sich Ulmer immer besonders gut verstanden hat: "Da hat man ein Bild vor Augen, es hat einfach gepasst."