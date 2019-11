Nach Dakas Gala: Geht Salzburg in Neapel volles Risiko?

Das Motto dürfte vor dem Champions-League-Gruppenspiel bei der SSC Napoli gelautet haben: "Nur nicht verletzen, wir haben eh schon genug verletzte Spieler!" Und dieses wurde von den Salzburger Spielern in Mattersburg perfekt umgesetzt. Obwohl man so gut wie jedem Zweikampf so gut es ging auswich, reichte es am Samstag in der Bundesliga beim Nachzügler zu einem ungefährdeten 3:0-Erfolg.

Drei Punkte, drei Treffer von Patson Daka und gesparte Kräfte drei Tage vor dem allerdings vierten CL-Gruppenspiel - für die Salzburger ist der Samstag also nach Plan verlaufen. Der Tabellenführer feierte in der 13. Runde den elften Sieg - dank Mattersburger Unterstützung (die Burgenländer halfen bei allen drei Treffern mit), dank der Treffsicherheit des Stürmers aus Sambia und dank Keeper Carlos Coronel, der von Spiel zu Spiel besser wird.