Klare Siege für Salzburg und Wolfsberg

WAC schoss sich für Europa warm

Es war eine äußerst gelungene Generalprobe für den Wolfsberger AC in Graz, wo man kommenden Donnerstag Istanbul Basaksehir in der Europa League empfängt und ebendort schon gegen die AS Roma überrascht hatte. Gestern testete man gegen Sturm den gar nicht ebenen Rasen und das Ambiente, in dem man sich beim 4:0 offensichtlich pudelwohl fühlte.

Das Aus im Cup hat bei den Kärntnern nur kurzfristig Spuren hinterlassen, vier Spiele ohne Sieg war dem WAC dann doch zu viel. Von Beginn an kontrollierten die Gäste das Geschehen gegen erstaunlich schwache Grazer. Die erste Hälfte wurde dann zur großen Liendl-Show, der drei Treffer vorbereitete. Zunächst aus einem Eckball, aus dem Novak per Abstauber zum 1:0 traf (20.). Neun Minuten später brachte Liendl Schmid in Position, dessen schöner Schuss das 2:0 bedeutete. Und aller guten Liendl-Aktionen waren drei, Weissman verwertete die Traumflanke per Kopf zum 3:0 (43.).