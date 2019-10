Salzburger CL-Zwischenfazit: Offensiv top, defensiv flop

Personalrochaden

Salzburg war in der Ära Red Bull immer dann defensiv besonders stabil, wenn es eingespielte Innenverteidigerpaare gegeben hat - etwa Ibrahim Sekagya/ Rabiu Afolabi oder Andre Ramalho/ Martin Hinteregger oder Paulo Miranda/ Dayot Upamecano. In dieser Saison hat sich so ein Pärchen noch nicht wirklich herauskristallisiert. Trainer Jesse Marsch rotiert gerne, auch in der Abwehrzentrale. Er hat aber auch - im Gegensatz zu vielen seiner Vorgänger - die Qual der Wahl, stehen ihm doch gleich fünf gestandene Innenverteidiger zur Verfügung. "Wir müssen die besten Verteidiger in unserer Mannschaft für diese großartigen Spiele finden", erklärte der US-Amerikaner, der auch über "eine Dreierkette" nachdenkt. Die hat bisher allerdings nicht einmal in der österreichischen Bundesliga wirklich gut funktioniert.

Flügelspiel

Salzburg kassiert momentan sehr viele Tore, die an den Seiten ihren Ursprung haben. Auch gegen Napoli war das so. Für die Außenverteidiger ist das System von Jesse Marsch noch fordernder als jenes unter dessen Vorgänger Marco Rose. Linksverteidiger Andreas Ulmer, normalerweise die Verlässlichkeit in Person, hatte gegen Napoli seine Probleme, wirkte erstmals überfordert. Alle drei Gegentreffer kamen über seine Seite. Dazu konnte der Abgang von Rechtsverteidiger Stefan Lainer (noch) nicht kompensiert werden. Neuzugang Rasmus Kristensen ist zwar extrem bemüht, aber fußballerisch ist er zumindest bisher den Nachweis noch schuldig geblieben, warum für ihn einige Millionen Euro an Ablöse bezahlt wurden. "Wenn wir Gegentore bekommen, ist es ein Fehler in unserem System oder ein Fehler im Kettenverhalten. Wir haben so oft über solche Sachen geredet", erläuterte Marsch.