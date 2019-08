Elfer-Ärger beim LASK: "Wozu gibt's einen Video-Schiedsrichter?"

Aufgeben will der ehemalige Top-Innenvertediger trotz der Ausgangslage nicht. "Wir müssen das jetzt schnell verdauen, doch wenn Brügge weiterkommen will, müssen sie besser spielen. Ich bin schon lange im Geschäft, weiß daher, dass es noch eine Chance gibt", zeigte sich Ismael zuversichtlich für das Rückspiel am kommenden Mittwoch in Belgien.