Champions-League-Play-off: LASK verliert erstes Duell mit Brügge

Jedenfalls machte die Mannschaft von Trainer Valérien Ismaël lange Zeit das, was sie am besten kann. Hoch verteidigen, sich kompromisslos auf den ballführenden Mann stürzen, in der 3-4-3-Ordnung die Lücken schließen und einen schnellen Abschluss suchen. Am Werk war jedenfalls jene Elf, die in der Vorwoche den FC Basel aus dem Bewerb verabschiedet hatte. Doch wenn sich das Drehbuch für das Unglück entscheidet, ist es schwer umzuschreiben. Ranftls Schuss lenkt Deli an die Stange (26.).

Jedenfalls schien es kein Ding der Unmöglichkeit, dass der LASK als 171. in der UEFA-Klubrangliste auch die Nummer 37 an den Rand des Ausscheidens drängen kann. Bis zur Pause warteten etwa 600 belgische Fans vergeblich auf eine weitere Chance.