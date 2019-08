LASK-Vizepräsident Werner: "Was machen diese Trotteln da?"

Nach Basel kommt am Dienstag der FC Brügge (21.00 Uhr) nach Linz. Der LASK bemüht sich im Hinspiel um einen Platz in der Champions League. Was ist beim Klub los? Warum es überhaupt so weit kommen konnte? Und wer dafür verantwortlich ist?

Jürgen Werner (57), der sich nicht Sportdirektor nennen will, und offiziell der Vizepräsident ist, erklärt den Steigflug des LASK, der vor langer Zeit einmal sein Gegner war.

KURIER: Warum schmeißt der LASK den FC Brügge aus dem Rennen?