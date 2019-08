LASK-Aufreger im Faktencheck: Elfmeter oder nicht?

Im ersten dem VAR damals zur Verfügung stehenden Bild war der Ball noch nicht gespielt. Der Stürmer von ManCity stand in diesem Moment noch nicht im Abseits. Im darauffolgenden Bild, das eben erst 0,02 Sekunden später aufgenommen wurde, hatte der Ball den Fuß des Passgebers klar verlassen. Sterling stand laut der Bildsoftware zu diesem Zeitpunkt 2,4 cm im Abseits. Der Spieler war aber mit 23,4 km/h gesprintet, hatte sich in den 0,02 Sekunden also 13 Zentimeter vorwärts bewegt.

Was war aber in den 0,02 Sekunden passiert? Wann genau wurde der Ball – und das ist entscheidend für die Frage Abseits oder nicht – gespielt? Stand Sterling in exakt diesem Moment schon im Abseits oder nicht? Und wie bewegten sich seine Gegenspieler in diesen 0,02 Sekunden?

Auf all diese Fragen geben die VAR-Kameras keine Antwort – weil die dafür entscheidenden Bilder fehlen.