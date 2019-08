Bundesliga-Hit Rapid-LASK findet wie geplant am Samstag statt

"Erhebliche Mehrkosten"

Die Termine für die Play-Off-Spiele stünden seit Monaten fest, auch der LASK kenne diese selbstverständlich, heißt es. Nach der Fixierung des zweiten Platzes in der vergangenen Bundesliga-Saison würde für die Linzer endgültig Gewissheit herrschen, dass sie in der letzten August-Woche ein Entscheidungsspiel haben könnten.



"Nun drei Tage vor der Begegnung in Wien auf die Idee einer Verlegung zu kommen, ist reichlich spät und in diesem Falle zu spät. Neben dem laufenden Vorverkauf (mehr als 15.000 Tickets sind weg) ist die Vorbereitung für die Partie (u.a. VIP-Catering für rund 2.000 Gäste, Bestellung Sicherheitsdienste, Ordner, Stadion-Gastro, bereits gedrucktes Stadionmagazin, etc.) quasi abgeschlossen und würde eine Verschiebung so nicht nur alle Fans, die den Besuch fix eingeplant und auch bereits bezahlt haben, verärgern, sondern auch erhebliche Mehrkosten verursachen", steht in der Mitteilung mit dem Verweis, dass bis zum Ende des Grunddurchganges kein einziger Nachtragstermin an einem Wochenende möglich wäre.



Bei Rapid hat man sich Gedanken über die Europacup-Problematik gemacht. "Gerne unterstützen wir aber die Überlegung, ab der kommenden Saison eine neue Regelung für die betreffende Bundesliga-Runde vor den entscheidenden Play-Off-Rückspielen zu finden. Hier regen wir an, dass die Arbeitsgruppe Spielbetrieb der Bundesliga Vorschläge ausarbeitet und der Klubkonferenz zur Entscheidung präsentiert. Im Sinne der Wettbewerbsgleichheit ist anzumerken, dass die kurzfristige Entscheidung der belgischen Liga aus unserer Sicht nicht dem Fairplay-Gedanken entspricht", heißt es im Statement.