"Sie nennen ihn Jesus": Austria feiert Derby-Held Tabakovic

Am Hit der italienischen SĂ€ngerin Gala („Freed from Desire“) hat man jedenfalls nun auch in Wien-Favoriten Gefallen gefunden. „Haris on fire“ hallte es mehrmals ĂŒber die violette FantribĂŒne. Dass ein StĂŒrmer, der im Herbst mitunter schon als Fehlkauf abgestempelt wurde, nun dermaßen explodiert, musste erneut hinterfragt werden. „Der Trainer hat mit Haris ĂŒberhaupt nichts gemacht, wir Betreuer können da nichts dafĂŒr. Er arbeitet hart im Training, und jeder weiß, was Selbstvertrauen ausmacht“, merkte Wimmer an. Tabakovic wisse auch, was er an seinen Mitspielern habe. Einem Andreas Gruber oder Dominik Fitz gelingt es derzeit vortrefflich, den Sturmtank einzusetzen. „Er ist eine Maschine. Wenn er so einen Lauf hat, wird er nicht mehr lange da sein“, meinte der am Sonntag ebenfalls starke Fitz.