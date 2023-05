Nach dem Derby: Zwei Goalgetter auf Rekordjagd, nur einer freut sich

Krankl in Sicht

Für Burgstaller geht es gegen den LASK am Sonntag um einen Rapid-Rekord: Philipp Schobesberger und Hans Krankl sind die beiden einzigen Rapidler, denen in sieben Partien in Folge ein Torjubel vergönnt war. Der Routinier hält bei sechs.

Und derzeit zwei Tore Vorsprung auf Tabakovic (17) in der Torschützenliste. So wie der Derby-Rekordler im Frühjahr trifft, könnte der Austrianer aber – so wie seine Mannschaft an Rapid – auch hier noch vorbeiziehen.