Derby-Triumph dank Tabakovic: Die Austria zieht an Rapid vorbei

Tolle Chancen

Die Austria hatte wenig später in einer Aktion gleich drei Chancen auf die Vorentscheidung: Tabakovic scheiterte zwei Mal aus kurzer Distanz an Tormann Hedl, ein Schuss von Holland wurde auf der Linie abgewehrt. Glück für Rapid, Hedl hielt die Grünen auch bei Schüssen von Martins und Gruber im Spiel. Zu diesem Zeitpunkt hätte die Austria schon deutlicher führen müssen, allein bei der Verwertung der Chancen musste sie sich an der Nase nehmen.