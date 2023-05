Zweikampf um Titel: Klarer Sturm-Sieg, Salzburg bezwingt den LASK

SCHAUPLATZ LINZ

Im Topspiel in Linz hatten beide Mannschaften von Beginn an nur eines im Sinn – so schnell wie möglich nach vorne zu spielen. Für den ersten Aufreger sorgte Salzburgs Startelf-Debütant Samson Baidoo. Der Innenverteidiger, der aufgrund der vielen Ausfälle beim Meister beginnen durfte, verlor im Spielaufbau den Ball, doch der LASK konnte daraus kein Kapital schlagen.