Vier Ex-ÖFB-Kicker: Das sind die EM-Experten von ServusTV

Was bei all den Länderspielen jedoch fehlt ist ein Experte mit Trainererfahrung , der den Sehern auch eine andere Sichtweise nahebringen könnte.

Auch der Norweger Jan-Age Fjörtoft und der Deutsche Steffen Freund bleiben im Team des Senders. Insgesamt haben die sechs Experten 333 Länderspiele in ihren Beinen, gibt der Sender stolz bekannt.

2016 haben sie noch gemeinsam für Österreich bei der Europameisterschaft gespielt. In diesem Jahr bilden sie wieder ein Team. Zlatko Junuzovic und Martin Harnik ergänzen das Expertenteam von ServusTV bei der bevorstehenden EURO 2024 , in dem mit Florian Klein und Sebastian Prödl bereits zwei Ex-Kollegen gestanden waren.

Mit Julia Kienast, Anna-Maria Wiesinger und Birgit Nössing werden drei Reporterinnen die Fußballfans bei ServusTV mit aktuellen Interviews und Stimmen aus den Stadien versorgen. Im Duo mit Zlatko Junuzovic wird Julia Kienast vor Ort in Deutschland vor allem ausführlich von der österreichischen Nationalmannschaft berichten. Alina Marzi führt als Mitglied des Moderatoren-Teams durch die Übertragungen von der UEFA EURO 2024.

Vier Frauen werden für ServusTV bei der EM moderieren bzw. Fragen stellen. In einer Aussendung heißt es:

Erstmals ist in Österreich mit ServusTV ein Privatsender Rechtehalter einer Fußball-Europameisterschaft. ServusTV überträgt insgesamt 31 Spiele der UEFA EURO 2024 in Deutschland live und exklusiv. Dazu zählen u.a. das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland (Fr., 14.06.), die beiden Halbfinal-Spiele (Di., 09.07 bzw. Mi., 10.07.), das große Finale (So., 14.07.) sowie alle Auftritte der österreichischen Nationalmannschaft – beginnend mit der Gruppenphase.