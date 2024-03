ÖFB-Doku von CANAL+ mit Alaba und Rangnick in Wien präsentiert

Die Stimmung innerhalb des österreichischen Teams ist gut, die EURO 2024 kann kommen. Diesen Eindruck musste man auch am Sonntagabend gewinnen, als sich der Mannschaftsbus mit dem gesamten ÖFB-Team inklusive des rekonvaleszenten Kapitäns David Alaba im 20. Wiener Bezirk vor dem "Vindobona" einparkte.

Zur Premiere und Vorstellung der neuen ÖFB-Doku „Teamgeist - unser Weg zur EM“ von CANAL+ hatten sich zahlreiche Gäste eingefunden. Aus mehr als 50 Stunden Videomaterial mit exklusiven Einblicken aus der Kabine und dem Teamhotel hat der französische TV-Sender, der ab kommender Saison die Champions League in Österreich überträgt, eine vorerst vierteilige Dokureihe produziert. Teil 1 lief am Sonntag erstmals über die Leinwand.

Zum ersten Mal gesehen haben die ersten 45 Minuten am Sonntag auch die österreichischen Spieler selbst. Auch David Alaba ließ sich die Premiere nicht nehmen. Der Real-Madrid-Star arbeitet nach seinem Kreuzbandriss am Comeback. „Mit geht es den Umständen entsprechend gut, würde ich sagen. Die Reha verläuft wirklich sehr gut, ich gehe step by step und versuche, meine Schritte nach vorne zu machen - mal sehen“, sagte Alaba, angesprochen auf einen möglichen Einsatz bei der EM.