Sechs Bayern, ein Salzburger: Wer noch Chancen auf den WM-Titel hat

Während der spanische Fußball mit 22 Spielern mit Abstand am prominentesten vertreten ist, stellen englische Klubs nur noch 16 Spieler, je 14 verdienen ihr Geld in Frankreich und Italien, 13 in Deutschland. Tottenham (Romero, Perisic, Lloris) bringt es auf drei Spieler, die bei drei unterschiedlichen Teams spielen. Und Paris SG hat bei seinen drei WM-Verbliebenen sogar drei Stars ihrer Teams dabei – Messi, Hakimi und Mbappé. Es gibt keinen Klub, der je einen Spieler der vier Semifinalisten bezahlt.