Schock nördlich vom Weißwurst-Äquator nach dem Start

Anders als im Gasthaus „Adler“ in Kronberg bei Frankfurt (Mitbesitzer Hinteregger), wird Hintereggers Fehlen medial nicht mehr groß thematisiert. Bei den Bayern wiederum ist das Kapitel Robert Lewandowski wider Erwarten schneller abgehakt.

Während der Serienschützenkönig in Barcelona mit viel Trara präsentiert wurde, sind den Bayern in den ersten zwei Spielen ohne ihn (Super-Cup Leipzig, Liga-Start Frankfurt) gleich elf Bummerln plus der Beweis gelungen, dass es keines klassischen Stoßstürmers bedarf, sofern die ganze Mannschaft über Ausnahmequalität verfügt.

Ausnahme Bayern

Das Mia-san-mia-Gehabe der Bayern mag nicht jedem sympathisch sein. Auch waren sie in jüngster Zeit (Champions-League-Out) nicht immer die Besten, bestgeführter Klub aber bleiben sie allemal. Schaffen sie es doch als einzige, ohne Abhängigkeiten von Scheichs, Oligarchen oder Konzernen und trotzdem ohne Schulden zig Jahre stets Topadresse zu sein.