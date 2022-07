Energiekrise: Gehen in den Fußball-Stadien bald die Lichter aus?

Auch wegen der Ukraine: Just zu Zeiten, zu denen auf so vielen Sendern so viel Live-Sport gezeigt wird wie noch nie, sieht’s für den so beliebten Abendfußball finster aus. Gehen in den Stadien wegen der Energiekrise bald die Lichter aus? Funktionäre stehen ob dieser Sorge unter Strom. Vorerst in Deutschland. Doch die Erfahrung lehrt, dass fast jeder Trend zeitverzögert auch Österreich erfasst.