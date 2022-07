Nach der starken EM: Eine hat trotzdem das Bummerl

... heißt’s nicht nur in Pflegeheimen. Auch bei Sportlern kann Flüssigkeitsmangel folgenschwer sein. Weshalb in der Liga Trinkpausen hitzebedingt obligatorisch sind. Solche waren in den Karriere-Anfängen der späteren Teamchefs Josef Hickersberger, Alfred Riedl und Hans Krankl undenkbar gewesen. Der einstige Rapid-Feldwebel Gerdi Springer beharrte selbst nach Konditionsschindereien darauf, dass seine Spieler danach trocken blieben.

Hickersberger wiederum bleibt unvergessen, als im Austria-Camp abends nur ein einziges Glas Mineral erlaubt war. Espresso indes galt als Pflichtgetränk. Der legendäre Ernst Ocwirk hatte die Methode im guten Glauben von seiner Spieler- und Trainertätigkeit aus Italien mitgebracht. Aus heutiger Sicht Harakiri mit Anlauf.

Noch Anfang der 90er ließ Ernst Happel als ÖFB-Teamchef trotz 30 Grad Andreas Ogris und Co. nur mit langen Hosen plus Jacken trainieren. Nicht zur Strafe, sondern aus Überzeugung. Happel hatte die vermeintliche Weisheit aus DDR-Sportliteratur bezogen.