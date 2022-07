Zum EM-Aus von Österreich: An der Basis ist noch Luft nach oben

Ein kleines Land wie Österreich wird nie ganz und auf Dauer mit den Großen mithalten können, deren Pool an Spielern weitaus größer ist. Bei den Männern genauso wie bei den Frauen.

Bei den Frauen aber ist an der Basis noch so viel Luft nach oben, weshalb weitere Fortschritte möglich sind. Dann könnte vielleicht die Kluft zu Ländern wie Norwegen oder Schweden kleiner werden. Bei großen Ländern wie Deutschland, Frankreich oder England ist die Auswahl an guten Spielerinnen enorm. Und wenn ein Land wie Spanien den Frauenfußball ernst nimmt, dann zeigt sich, wie schnell eine so große Nation auch bei den Frauen ganz vorne mitspielen kann. Die Spanierinnen überzeugten spielerisch gegen Deutschland und England – verloren aber mangels Effizienz.