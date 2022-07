Österreichs EM-Abschied unter Tränen: "Es ist echt richtig bitter"

Und auch Stürmerin Barbara Dunst konnte dem Spiel viel Positives abgewinnen. "Wir haben über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht, ihnen richtig Paroli geboten. Wir haben leider zwei blöde Tore bekommen. Sie haben die Chancen genutzt. Es ist echt richtig bitter."

Das ÖFB-Team habe aber gezeigt, "dass wir gegen so einen Gegner Chancen haben. Natürlich sind wir heute sehr enttäuscht, wir können trotzdem stolz auf unsere Leistung sein. Wir haben uns in dem Turnier super gezeigt, auch heute wieder richtig Gas gegeben. Wir haben ein Zeichen für Frauen-Fußball in Österreich gezeigt."