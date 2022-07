Aus im EM-Viertelfinale: Österreich verliert gegen Deutschland

Österreich muss am Freitag zusammen das Teamcamp in der Nähe von London räumen. Die Heimfahrt im Bus wird aber nicht so lustig wie sonst, denn man hatte es nicht geschafft, den Favoriten aus dem Turnier zu werfen. Trotz einer starken Leistung der Österreicherinnen steht Deutschland durch Tore von Magull in der 25. und von Popp in der 90. Minute im Semifinale der EM.