England im EM-Halbfinale: Das Mutterland feiert seine Töchter

Die englischen Gazetten hatten ihre fetten Schlagzeilen. Der Telegraph meinte: "Ein temperamentvolles England kämpft sich zurück und katapultiert sich dank einer Rakete von Georgia Stanway in der Verlängerung in das Halbfinale der Euro 2022 und in die Herzen einer Nation."

Die Sun schien kein Halten mehr zu kennen: "Stanway to Heaven. Georgia Stanways Schrei in der Verlängerung lässt die Fans ausrasten, als sich die Lionesses in einem Thriller an Spanien vorbei ins Halbfinale brüllen."