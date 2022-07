Fußball-EM-Gastgeber England ringt Spanien in der Verlängerung nieder

In der 60. Minute ging Hemp im spanischen Strafraum zu Boden, ein Elfmeter blieb zurecht verwehrt.

Fast hätte Castillo auf 2:0 gestellt, scheiterte aber aus spitzem Winkel an Torfrau Earps. Eine englische Dreifachchance in Minute 76 weckte das Publikum in Brighton auf, im Gegenzug vergab Garcia vor 28.994 Fans (EM-Viertelfinalrekord).

Erst die eingetauschte Toone brachte in der 84. Minute den Ausgleich. Spanien protestierte wegen eines nicht gegebenen Fouls, der VAR griff jedoch nicht ein. In der sechsten Minute der Verlängerung sorgte dann Stanway mit einem Traumtor aus 18 Metern für die Entscheidung. Spanien versuchte nun alles, blieb aber unbelohnt.

Damit treffen die Gastgeberinnen im Semifinale am kommenden Dienstag auf den Sieger der Partie zwischen Schweden und Belgien, dieses Match ist für Freitag (21 Uhr MESZ) angesetzt.