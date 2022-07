Vor Österreichs EM-Duell mit Deutschland: Egal, "wer besser feiert"

Voss-Tecklenburg weiß aber auch um die Qualität Österreichs: „Das wird kein Spaziergang in irgendeine Richtung.“ Zusätzlich könnte Deutschland noch die Bilanz in K.-o.-Spielen bei den letzten großen Turnieren im Kopf haben: Bei der EM 2017 in den Niederlanden scheiterte die DFB-Auswahl auf dem Weg ins Halbfinale an Dänemark, bei der WM 2019 in Frankreich an Schweden.

Das deutsche Team hat im bisherigen Turnierverlauf aber bewiesen, dass es mental stark ist. Für die Offensive wird es dennoch eine Herausforderung sein, Österreichs Defensive zu knacken.