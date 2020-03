Schmidts Ende beim SKN: "Überraschend und unverständlich"

Auf die Frage nach dem „Hauptgrund“ sagt SKN-Manager Andreas Blumauer: „Die Anzahl der Gegentore war zu hoch. Das haben wir im Winter besprochen, und es ist nicht besser geworden.“

Dass das nach einem 0:0 bei der Austria, dem vermutlich stärksten Gegner in der Qualifikationsgruppe, komisch klingt, ist Blumauer bewusst: „Es hat bereits nach dem 0:4 gegen den WAC Gespräche gegeben. Am Ende haben mehrere Gründe dazu beigetragen, dass wir am Sonntag diese Entscheidung getroffen haben.“

Verzögerte Entscheidung

Zur Erklärung: Die Mühlen in St. Pölten mahlen langsamer, weil im Sport-Beirat so viele Menschen involviert sind, bevor eine Entscheidung abgesegnet ist.

Gleich bleibt nur, dass am Ende stets der Coach schuld sein soll: Seit dem Aufstieg 2016 wurden sechs Trainer verabschiedet, keiner schaffte ein ganzes Jahr im Amt – Liga-Rekord.