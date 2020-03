Geisterspiele in Österreich? Liga präferiert Verschiebungen

Das Coronavirus wirkt sich immer stärker auf die Sportwelt aus. In mehreren Ländern werden Fußballspiele abgesagt oder finden nur noch als Geisterspiele statt. Aktuellstes Beispiel: Der Champions-League-Schlager PSG – Dortmund muss am Mittwoch in Paris ohne Zuschauer stattfinden.

Wie ist die Lage in Österreich? Im Fußball unverändert, alle Spiele sollen programmgemäß stattfinden. Wobei die Bundesliga auf KURIER-Anfrage darauf hinweist, dass sich das jederzeit ändern könnte.